المصرف العراقي للتجارة يصدر توجيها يخص ساعات عمل موظفيه

نيوز – محلي



اصدر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص ساعات عمل موظفيه.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس المصرف العراقي للتجارة TBI وجه أن يكون عمل موظفي الحولات وأمناء الصناديق في كافة فروع المصرف ابتداءً من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثالثة ظهراً".

وأضاف ان "ذلك جاء لغرض انجاز جميع المعاملات الخاصة بالحوالات المالية على ان يستمر الدوام وفق الالية اعلاه لحين اكمال آخر معاملة داخل الفرع".