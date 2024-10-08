بضمنها "مستلزمات علاج وفصل مكونات الدم".. مؤسسات صحية تشكو من نقص بمواد علاجية لأمراض خطيرة

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، وثائق صادرة من مؤسسات ومراكز صحية تشكو من نقص في مستلزمات علاج وفصل مكونات الدم والتي لها علاقة بامراض خطيرة تتعلق بحياة المواطنين.

وتضمنت الوثائق ادناه بنقص في مستلزمات علاج وفصل مكونات الدم وتجميع الخلايا وسيتات اجهزة فحص الدم، إضافة الى المطالبة بحصة تعزيزية في أكياس سحب الدم. فيما تشير احدى الوثائق ان شركة كيماديا نشرت جدولا بـ 8 مواد مفقودة لديها.