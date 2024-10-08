التربية توجه بتريث الموظفين الراغبين بإكمال دراستهم خارج العراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، ان "المديرية العامة للعلاقات الثقافية وجهت موظفي المديريات العامة كافة الراغبين بإكمال دراستهم خارج العراق على وفق قانون (٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بالتريث وعدم المباشرة بعد تأريخ ٢٠٢٤/٩/١٨،إلا بعد المصادقة الرسمية على الخطة الوزارية من قبل الجهات المعنية".وأضافت، "سيتحمل الموظف مسؤولية عدم إحتساب الشهادة في حال مخالفته للتوجيه".