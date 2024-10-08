تفاصيل جديدة بشأن احد اكبر المتهمين في سرقة المال العام.. ماذا فعل في عمان؟

نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة حول ما قام به المتهم بسرقة اموال من الشرطة الاتحادية العميد السابق حاتم شاكر العاني في العاصمة الاردنية عمان بعد تحويل الاموال الى هناك.

ويقول المصدر لـ نيوز، ان "العاني حول خلال تواجده في العراق حول 5 ملايين دولار الى الاردن خلال عام 2019 عن طريق حوالات الصرافة على شكل دفعات"، مشيرا الى انه "سافر الى الاردن خلال فترة كورونا عام 2020، ولدى وصوله اشترى اكثر من عقار هناك بمساعدة اقاربه في الاردن".

ويضيف ان "فتح شركات عن طريق ابنه بهدف الاستثمار في الاردن منها شركات ايجار سيارات ومنتجع سياحي وتاسيس شركة مواد تجميل وشركة اسكان وحصل على جواز السفر الاردني"، لافتا الى انه "انقلب على شركاءه وتمكن من امتلاك الشركات لوحده، وعند مطالبة شركاؤه بالارباح كان يوعدهم من دون مقابل".

ويلفت المصدر الى ان "هذا الشخص قام برفع دعاوى على شركاؤه ايضا يطالبهم بمبالغ مالية بين المليون دينار اردني و500 الف دينار اردني، رغم انه استحوذ على حصصهم في الشركات".

ويؤكد المصدر انه "قام بطرق احتيالية والتزوير وبالرشاوى بالحصول على بطاقة الاستثمار لتطوير المنتجع والتوسع من دون موافقات رسمية"، لافتا الى ان "المنتجع طوره واستحصل عليه موافقة سياحية وفندقية عبر الرشاوى والتزوير".

وللتذكير عن هذه القضية نشرت نيوز، الجزء الاول منها، حيث كشف مصر مطلع لـ"السومرية نيوز"، ان "حاتم شاكر العاني كان ضابطا امنيا في منصب مدير الحسابات والتدقيق في الشرطة الاتحادية حيث اتهم بسرقة المليارات من التخصيصات التي كانت في قيادة الشرطة الاتحادية، وحول الاموال الى عمان لشراء فلل وشقق وعمارات ومعمل وشركات بمختلف النشاطات لاستثمارها في الاردن".

واضاف ان "هذه المبالغ تعود لتخصيصات المقاولين الذين يطلبون مؤسسته الامنية"، مشيرا إلى أن "لدى هذا الشخص اسطول من السيارات الفارهة ويحمل جواز سفر تركي ومقيم على الاسم التركي في عمان".

وبين ان "لديه ايضا شركة وعدد من العقارات في تركيا باسمه واسم ابنه محمود كما ان له عمارات وعقارات في بغداد باسم ابنه فضلا عن امتلاكه مطعم هوكا في المنصور، والذي يديره شخص بديل عنه".

وتابع ان "العاني احيل على التقاعد رغم وجود مجالس تحقيقية واوامر قبض بحقه كما انه مشمول بالاجتثاث".

أسماء شركاته

وذكر ان "هذا الشخص يمتلك شركة المصفوفة لتاجير السيارات، اضافة الى شركات اخرى وجزيرة سياحية ومزارع متعددة ومصنع في عمان وعمارات تجارية وفيلا وشقق سكنية في تركيا عدد 8".

وستنشر نيوز في وقت لاحق وثائق عن الدعاوى ضد حاتم شاكر العاني في عمان ومعلومات جديدة اخرى بشانه.. وللحديث تتمه..