المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا شمالي الأراضي المحتلة

وقالت المقاومة في بيان، "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء 8-10-2024، هدفاً حيوياً شمال أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".