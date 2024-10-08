مقتل طفل أثناء عبثه بالسلاح في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات قتل بإطلاق النار على نفسه أثناء العبث بسلاح ناري بناحية نفر شرقي الديوانية".

وأضاف المصدر أن"قوة أمنية فتحت تحقيقا في الحادث".