22 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2025

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أن "تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education World University Rankings 2025) أصدر نتائج نسخته للعام 2025 التي تضمنت تصنيف أكثر من 2000 مؤسسة من 115 دولة حول العالم".وأضاف، أن "22 جامعة عراقية حققت مراكزها في التصنيف الذي أظهر زيادة في عدد الجامعات العراقية بالقياس الى نسخة العام 2024 التي شهدت ثلاث عشرة جامعة مما يجعل العراق في المرتبة التاسعة والعشرين على مستوى العالم بعدد الجامعات العراقية المصنفة".وأشار إلى، أن "الجامعات تنافست في تصنيف التايمز على وفق معايير رئيسة تستند إلى ثمانية عشر مؤشراً لتقييم وقياس الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم) 29.5% والبيئة البحثية 29% وجودة البحث 30% والنظرة الدولية 7.5% ودخل الصناعة 4 %".