مجلس محافظة النجف يقترح تعيين اللبنانيين بصفة عقود

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع الكلابي موجهة على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب: "في ظل الظروف الصعبة التي تجري على الشعب اللبناني الشقيق وبعد الموقف الإنساني الكبير من جمهورية العراق بشكل عام ومحافظة النجف الاشرف بشكل خاص وهذا ما يحتمه الواجب الأخلاقي استقبال اللاجئين وتوفير السكن والغذاء لهم، ونظراً لوفود عدد من أصحاب الكفاءات والاختصاصات الدقيقة المختلفة ومنها المجالات الطبية الدقيقة لذا نقترح استثمار هذه الكفاءات العلمية وكل حسب اختصاصه وحاجة البلد.الوثيقة ادناه: