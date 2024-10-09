مفوضية الانتخابات تفرض غرامات على المرشحين المخالفين بانتخابات برلمان كردستان

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم فرض غرامات على المرشحين المخالفين في الحملات الدعائية لانتخابات برلمان كردستان".وأكدت وجود شكاوى بشأن الدعايات الإنتخابية للمرشحين الكرد وصلت الى 25%"، مبينة ان "الأجهزة الفاحصة في يوم الإقتراع لإنتخابات برلمان اقليم كردستان جاهزة للاستخدام".ولفتت المفوضية الى انها "بدأت بتدريب كوادر موظفي الدولة والطلبة الخريجين من الجامعات الذين بلغ عددهم ما يقارب 41 ألفاً، للعمل كموظفي اقتراع يديرون عمل محطات الإقتراع".وختمت المفوضية انه "تم نصب كاميرات مراقبة تسجل الحدث بالصورة والصوت في محطات الاقتراعِ".