اجتماع حكومي لتعيين هذه الفئات

نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن عقده جلسة طارئة لإستكمال توظيف المتبقي من المرحلة الثانية للأوائل وحملة الشهادات العُليا.

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "المجلس عقد اليوم، التاسع من تشرين الأول، جلسته الطارئة رقم 38، برئاسة محمود التميمي وبحضور أعضاء المجلس".

وأضاف ان "الجلسة شهدت مناقشات مُعمقة للإستعدادات الجارية لإستكمال توظيف المتبقي من المرحلة الثانية للأوائل وحملة الشهادات العُليا "، مشيرا الى انه "جرى استعراض مراحل الاستعدادات وجهوزية تشكيلات المجلس في اجراء عمليات التوزيع القادمة بما يُمكن الجهاز الاداري في الدولة من تقديم خدمة عامة تصب في مصلحة مؤسسات الدولة".