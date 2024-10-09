نقص كبير بالادوية يدفع مؤسسات صحية للاستغاثة.. وثائق تكشف حجم الكارثة

نيوز – محلي

أظهرت وثائق استغاثة المؤسسات الصحية بسبب نقص التجهيزات الكبير الذي تعاني منه.

وكشفت الوثائق التي حصلت عليها نيوز، شحة بالمواد والمستلزمات الطبية في العديد من المحافظات

ففي بغداد، اظهرت وثيقة احتياج مستشفى بغداد لسيتات فصل بلازما مع محاليل acb لعلاج مرضى كولين باريه والتهاب الحبل الشوكي كون النقص مهدد لحياة المرضى.

وفي مدينة الطب اظهرت وثيقة نقصا شديدا بمستلزمات فصل بلازما الدم واستغاثة المشفى كونها مرتبطة بانقاذ حياة المواطنين.

وفي البصرة اظهرت وثيقة عدم توفر مادة blood bag set وهي اكياس سحب الدم داخل المخازن.

لتعود وفي كتاب اخر تم ارساله من مصرف الدم طالب فيه بتزويده باكياس سحب الدم لحاجته الماسة اليها منذ ستة اشهر

كما ان دهوك بينت في وثيقة مرسلة من مركز ازادي للاورام وامراض الدم، حاجة المركز الماسة لثلاث مواد ابرزها مجموعة تبادل الأطياف البصرية ومحلول مضاد التخثر

كما استغاثت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية كيماديا، من خلال ارسال نقص بثمان مواد مهمة ابرزها حقن الانسولين والصرع وعلاج الاعصاب، وحقن علاج الربو والامراض التنفسية وغيرها