بقوة 3.7 درجة.. تسجيل هزة أرضية في السليمانية

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 9/10/2024 في محافظة السليمانية -اقليم كردستان".

وأضاف البيان "بلّغت قوتها (3،7) درجة وتم الشعور بها بشكل متفاوت من قبل المواطنين".

أدناه تقرير الهزة..