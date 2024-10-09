انتحار "نيبالية" شنقا شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بانتحار امرأة "نيبالية" الجنسية شنقا شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "عاملة نيبالية الجنسية انتحرت باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفة المنزل الذي تعمل به ضمن منطقة سبع ابكار".

وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات من صاحب الدار".