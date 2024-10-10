وزير الداخلية اللبناني يؤكد الحاجة إلى مراكز إيواء إضافية للنازحين في بيروت

وقال مولوي في كلمة متلفزة تابعتها نيوز، ان "بعض الأشخاص حاولوا بالأمس بناء غرف في كورنيش بيروت وهذا غير مقبول لأن المنطقة هي أملاك عامة"، مبينا، "لن نسمح بالتعدي على الأملاك الخاصة والعامة".وأضاف، "نعمل من أجل ضمان سلامة مطار بيروت لأنه المنفذ الوحيد وتصل عبر أغلب المساعدات، موضحا، ‏"ننسق الإجراءات مع كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية ونكثف العمل لتأمين مطار بيروت". وبين "قادرون على منع أي فتنة بتماسك مجتمعنا ‏والفوضى والتعدي على الأملاك العامة والخاصة في بيروت أمر مرفوض".