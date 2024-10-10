إطلاق خدمة الاذونات العقارية لمديرية رعاية القاصرين في الرصافة ضمن بوابة أور

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "هذا المشروع يتضمن خمس خدمات رئيسية في الدائرة من اصل ثلاثين خدمة وهي اذن البيع والابداع واذن البيع والشراء وأذن بيع وشراء مقابل سحب مبلغ وأذن شراء مقابل سحب مبلغ واذن صرف" .واكدت المديرية، انه "سوف يتم اطلاق بقية الخدمات الاخرى والتي تتضمن اذونات التوكيل والتقبل والافراز والقسمة الرضائية وغيرها من الخدمات الخاصة بالتنسيق مع الشعب القانونية في المديرية أعلاه"، مشيرة الى ان "مراحل التقويم سوف تتم عبر منصة اور الحكومية من خلال ملء الاستمارة الكترونيا واختيار الخدمة المراد تقديم عليها وتؤخذ من الهويات وبطاقة السكن وسندات العقار وحجج الوصاية والقيمومة وبعد اتمام الطلب يتم اشعار المواطن برسالة نصية عبر الهاتف الرسالة تتضمن باركود ورقم سري لغرض المراجعة واعلامه بموعد الحضور".