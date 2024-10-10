داخل مطعم.. اعتقال امرأتين ترومان بيع طفلة

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال امرأتين ترومان بيع طفلة داخل مطعم شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية بالاشتراك مع جهاز المخابرات وخلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض نساء اثنتين ضمن منطقة الاعظمية ترومان بيع طفلة تولد 2017".

وأضاف المصدر أن "الاعتقال تم داخل أحد المطاعم"، مشيرا الى "تسليمها الى قسم الاتجار بالبشر".