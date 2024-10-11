شاهد حجم التلوث في العراق.. بغداد الأكثر تضرراً

نيوز – محلي

كشف المتنبئ الجوي صادق العطية، حجم التلوث في العراق، فيما أشار الى ان اربعة أسباب رئيسية تقف وراء ذلك.

وقال العطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك واطلعت عليه نيوز، ان "خارطة مستويات التلوث AQI في العراق ومنها العاصمة بغداد صباح الجمعة تشير الى قيم عالية تتجاوز 150-225 ملغرام/متر³".

وأضاف ان "هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مره عن الحد الصحي المسموح تواجده في الاجواء حسب منظمة الصحة العالمية "، لافتا الى ان "السبب هو زيادة الانشطة الضارة للبيئة أهمها معامل تكرير النفط والمصانع وعوادم السيارات وحرق النفايات التي تنتشر عشوائيا".