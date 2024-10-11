Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماسك يدعو إلى تقليص سلطة الأمم المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موقف من البرلمان الأوروبي و"العفو الدولية" حول قانون الأحوال في العراق

محليات

2024-10-11 | 07:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موقف من البرلمان الأوروبي و&quot;العفو الدولية&quot; حول قانون الأحوال في العراق
المصدر:
عربي 21
2,525 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

انتقد البرلمان الأوروبي، مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، التي سيتم طرحها أمام البرلمان.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان، من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانونا النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن ثم، من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت"، ستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.

وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.

وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية: "يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.

"ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تماما لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات، بحسب بيان المنظمة.

وينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير "قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية" في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليّا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون" بحسب البيان.

كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.

واختتمت رازاو صاليي قائلة: "تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزاما على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية".

يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ أغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 أيلول/ سبتمبر 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.

وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
>> انضم الى السومرية على واتساب 

البرلمان الأوروبي و"العفو الدولية"

قانون الأحوال في العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
علناً
Play
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Play
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Play
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-10
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
Play
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
Play
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
Play
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
Play
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
Play
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Play
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
Play
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
علناً
Play
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Play
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Play
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-10
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
Play
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
Play
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
Play
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
Play
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
Play
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
Play
الاستعجال 9-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
Play
الدنيا دوارة 9-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-09
اخترنا لك
بتهمة المحتوى الهابط.. الحبس 5 اشهر لـ "فاطمة بنت الديوانية"
13:42 | 2024-10-11
عرس يتحول لفاجعة.. نزاع بين زفتين ينتهي بمقتل اخ لأحد العرسان بالنجف
09:57 | 2024-10-11
حريق داخل حضانة أطفال والدفاع المدني تتدخل
09:30 | 2024-10-11
في قلب بغداد.. وقفة استنكارية للجرائم الإسرائيلية على غزة ولبنان
09:00 | 2024-10-11
محافظ السليمانية يتنحى من منصبه
06:31 | 2024-10-11
بغداد.. جهود لإزالة الغبار عن قلب المدينة التاريخي (صور)
04:55 | 2024-10-11
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.