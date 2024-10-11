في قلب بغداد.. وقفة استنكارية للجرائم الإسرائيلية على غزة ولبنان

وقال المصدر، لـ نيوز، ان "ساحة التحرير شهدت ظهر اليوم الجمعة، انطلاق وقفة منددة بالعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان".وأشار الى انتشار قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في محيط ساحة التحرير لتأمين هذه الوقفة.