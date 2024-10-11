عرس يتحول لفاجعة.. نزاع بين زفتين ينتهي بمقتل اخ لأحد العرسان بالنجف

وقال المصدر لـ نيوز، انه "زفة لأحد العرسان كانت خلال صعود العريسان الى الفندق وكان شقيق العريس ينتظر امام الفندق والدته وبعض النسوة المرافقات لإيصالهم لباب الغرفة".وتابع: "في هذه الاثناء وصلت زفة اخرى وطلبوا من أخو العريس الاول افراغ المكان وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بمقتل شقيق العريس بطريقة وحشية"، مشيرا الى انه "8 اشخاص هاجموا الشاب وهشموا رأسه بواسطة قضبان حديدية (تايلوبار) ولاذوا بالفرار".وأضاف، ان "الاجهزة الامنية القت القبض على أحد الجناة ومازال البقية طلقاء".