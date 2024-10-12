أمطار وحرارة.. ماذا تخبئ لنا توقعات الطقس؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، تساقطاً للامطار واستمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الاربعاء المقبل سيكون عائما جزئيا مع فرصة لتساقط الامطار في المنطقة الشمالية وصحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد الاحد في ذي قار والبصرة وميسان والديوانية وبابل وكربلاء 40 مئوية وفي النجف والمثنى وواسط وبغداد 39 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في ودهوك السليمانية 32 مئوية وفي أربيل 34 مئوية".