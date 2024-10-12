العراق بمرتبة أخيرة عالميا وعربيًا في مؤشر الحفاظ على الطبيعة 2024

حيث يساهم فقدان الموائل والتلوث والأنواع الغازية والصيد في فقدان التنوع البيولوجي، وتتضاءل أعداد الحيوانات البرية والنباتات بوتيرة غير مسبوقة.وجاء بالمرتبة 178 ضمن 180 في مؤشر أداء الحفاظ على الطبيعة، بعدد نقاط بلغ 43 نقطة فيما جاءت كيربياتي بالمرتبة الأخيرة 180 بعدد نقاط يبلغ 41 نقطة، مقابل مجيء لوكسمبورج بالمرتبة الأولى عالميا بعدد نقاط بلغ 70 نقطة.اما عربيا جاءت عمان بالمرتبة الأولى عربيا و 73 عالميا فيما جاء بالمرتبة الأخيرة عربيا.ويستخدم مؤشر الحفاظ على الطبيعة 25 مؤشرًا رئيسيًا لتوفير نظرة مباشرة للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه في 180 دولة، كما يدرس عوامل مختلفة مثل تغطية المحمية والأنواع المعرضة للخطر وقوانين الحفاظ والاتجاهات المستقبلية.