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العراق بمرتبة أخيرة عالميا وعربيًا في مؤشر الحفاظ على الطبيعة 2024
محليات
2024-10-12 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,470 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
حل
العراق
بالمراتب الأخيرة ضمن مؤشر الحفاظ على الطبيعة للعام 2024، وهو المؤشر الذي يقيس مدى فعالية وأداء
البلدان
في جهود الحفاظ على الطبيعة في عصر الانقراض الجماعي السادس للكائنات الحية.
حيث يساهم فقدان الموائل والتلوث والأنواع الغازية والصيد في فقدان التنوع البيولوجي، وتتضاءل أعداد الحيوانات البرية والنباتات بوتيرة غير مسبوقة.
وجاء
العراق
بالمرتبة 178 ضمن 180
دولة
في مؤشر أداء الحفاظ على الطبيعة، بعدد نقاط بلغ 43 نقطة فيما جاءت كيربياتي بالمرتبة الأخيرة 180 بعدد نقاط يبلغ 41 نقطة، مقابل مجيء لوكسمبورج بالمرتبة الأولى عالميا بعدد نقاط بلغ 70 نقطة.
اما عربيا جاءت عمان بالمرتبة الأولى عربيا و 73 عالميا فيما جاء
العراق
بالمرتبة الأخيرة عربيا.
ويستخدم مؤشر الحفاظ على الطبيعة 25 مؤشرًا رئيسيًا لتوفير نظرة مباشرة للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه في 180 دولة، كما يدرس عوامل مختلفة مثل تغطية
المناطق
المحمية والأنواع المعرضة للخطر وقوانين الحفاظ والاتجاهات المستقبلية.
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