ضبط مدير سجن السماوة المركزي متلبساً بجريمة الرشوة

نيوز – محلي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن قيام ملاكاتها في مُحافظة المُثنى من ضبط مدير سجن السماوة المركزيّ، مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.

وقال الإعلام والاتّصال الحكوميّ بالهيئة في ورد لـ نيوز، ان "فريق عمل تحقيق في المُثنى قام بضبط مدير سجن السماوة المركزيّ؛ لإقدامه على مساومة أحد المُواطنين، وطلب مبلغ ماليٍّ؛ لقاء عدم نقل شقيقه المحكوم إلى سجنٍ آخر في إحدى المُحافظات".

وأضاف الإعلام إنَّ "المُتَّهم تمَّ ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم اعترف بتلقّيه المبلغ كـ"هديةٍ "من المواطن؛ مقابل عدم نقل شقيقه المُودع في سجن السماوة المركزيّ، والصادر بحقِّهِ حكمٌ بالحبس لمُدَّة خمس سنواتٍ من قبل محكمة جنايات المثنى إلى سجنٍ آخر خارج المُحافظة".

وتابع إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره إيداعه التوقيف، استناداً إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات، بعد تصديق أقواله".