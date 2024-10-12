حادث مروري "مروع" يودي بحياة شخص ويصيب 6 آخرين قرب أربيل (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين قضاء بردرش وكلك التابع لمحافظة أربيل، أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع نتيجة اصطدام بين شاحنة وسيارة هايلوكس بيكب، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة إلى جانب الخسائر البشرية".