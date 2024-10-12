"مجانا للأخوة اللبنانيين".. عبارات بدأت تنتشر في العراق (صور)

نيوز – محلي

في خطوة تهدف للتخفيف عن معاناة النازحين اللبنانيين في العراق، اقدم عدد من أصحاب المحال التجارية بتعليق يافطات على واجهات محالهم خطت عليها "مجانا للأخوة اللبنانيين".

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا للمحال في محاولة لتشجيع هذه الظاهرة وتوسيعها لكل من يستطيع مساعدة النازحين اللبنانيين وباقي الجنسيات الأخرى وحتى الفقراء . وأشاد العديد من بهذه الخطوة التي اعتبروها انها نابعة من الكرم الذي لا يعني العطاء فقط، بل هو ميزة ونوع خاص من الفطرة المتأصلة غير المكتسبة.

