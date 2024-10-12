بالصورة.. بيت "الأوتي" في العراق

نيوز – محلي

نادرا ما تلاحظ في تصاميم بيوت غريبة وذات هندسة مختلفة عن المعتاد، ففي محافظات وخاصة إقليم كردستان ونينوى نجد ان هناك بعض المنازل التي يتميز تصميمها باشكال تلفت الأنظار وتسلط الأضواء عليها.

بمحافظة السليمانية وتحديدا في منطقة البكروان بقضاء رانية، يوجد هناك "بيت الأوتي"، حيث اطلق عليه هذه التسمية كون تصميمه الخارجي يشبه المكواة "الاوتي".

ويعد هذا المنزل معروفا من قبل من السكان في المنطقة واصبح نقطة دالة بسبب تصميمه الخارجي المختلف عن التصاميم المعتادة والمعتمدة للمنازل في .

وتناقل ناشطون التواصل الاجتماعي صورة لبيت "الاوتي" المعروف لدى اكثر المعلقين على المنشور.