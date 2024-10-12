توجيه جديد من المرور يخص مجمعات التسجيل

أعلنت العامة، السبت، عن العمل بالدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل اعتباراً من يوم غد .

وقالت المرور في بيان، "لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجه مدير المرور العام بعودة العمل بالدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل في والمحافظات".

وأضاف البيان أن هذا الأمر سيكون "اعتباراً من يوم غد الأحد".