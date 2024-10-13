اقترب موعد الملابس الشتوية.. سقوط عمودي للحرارة بشكل مفاجئ قريبا

وبحسب خرائط الطقس، فأن يتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي مطلع المقبل وتؤثر على والغربية منطقة بزخات مطر تكون رعدية في مناطق محددة، ولا يستبعد من فرص لتساقط زخات مطر تكون غزيرة أحيانا".ويرجع مختصون سبب هذه الحالة الى نزول بارد علوي قطبي الأصل قادم من روسيا يأثر على تركيا وشمال والغربية، تصاحبه كتلة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل رهيب لتكون الأجواء خلال ساعات النهار معتدلة إلى باردة في ساعات الليل، وربما تشمل الأمطار بعض مناطق وسط بزخات سريعة".ويبدأ الانخفاض بدرجات الحرارة وبشكل تدريجي بعد 18 أكتوبر الجاري، والانخفاض الأكبر يوم 20 أكتوبر، حيث ستكون الأجواء شتوية تقريبا خصوصا في ساعات الليل ويستوجب لبس ملابس شتوية، بحسب المختصين بالرصد الجوي، وسنشهد أول حالة جوية ممطرة تشمل مناطق الوسط والجنوب بعد 27 أكتوبر.ومن المتوقع يوم 20 بشهر أكتوبر الحالي ستبدأ درجات الحرارة العظمى تكون عشرينية ولا سيما في بغداد.