خارطة جودة الهواء في بغداد: ستكون أسوأ اليوم.. "وممتازة" ابتداء من الجمعة

وكانت اعلى درجة تردي الهواء قد تم تسجيلها في يوم 9 أكتوبر أي يوم الأربعاء الماضي، وبلغت 196 درجة، في الوقت الذي يبلغ مؤشر الهواء الجيد بين 0 و50 درجة.ويبلغ في الوقت وبهذه تركيز الملوثات PM 2.5، تبلغ 107 مايكروغرام/متر مكعب، وهو مايعادل 21 ضعف الدرجة الموصى بها البالغة 5 مايكروغرام/متر مكعب.وتشير التوقعات الى ان الهواء ستكون جيدة "خضراء" وضمن المعدل الطبيعي في 18 أكتوبر، أي ابتداء من يوم المقبل، حيث سيتراوح مؤشر الهواء بين 28 و37 درجة، في الوقت الذي يبلغ الحد المسموح الى 50 درجة.