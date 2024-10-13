العراق يسترد 197 قطعة أثرية من دول عربية وأجنبية

وقالت مسؤولة قسم استلام الآثار في أزهار بهاء صبري، إن القطع تمت استعادتها مؤخراً من دول مختلفة، وتحمل أرقاماً متحفية، وجرى ذلك بمتابعة قسم الاسترداد في ووزارة الخارجية، حيث تم تسليمها لوزير الثقافة بشكل رسمي منها 17 قطعة من عمان، و7 قطع من لندن، وقطعتان من النرويج، و6 قطع من إسطنبول، فضلاً عن إعادة 125 قطعة من ألمانيا تمت إعارتها سابقاً لغرض الدراسة، و40 قطعة من أميركا.وتابعت، أن هذه القطع سيتم عرضها على الفنية في لغرض متابعتها ودراستها وفحصها ومن ثم تسجيلها، وتثبيت رقم خاص وهوية وكارت وتحويلها إلى مخازن المتحف للحفظ والعرض.وبينت صبري أن هناك قطعاً أثرية أخرى تم تسلمها من البعثات الأجنبية والمحلية وتحويلها إلى قسم السجل الوطني التابع إلى مخازن .وأشارت إلى تسلم آثار من المواطنين أو الجهات الأمنية من خلال المصادرة وعبر الجمارك أو استلامها عبر وزارتي الداخلية والخارجية من خارج البلاد، وثم حفظها بالأرشيف، وتحويلها إلى السيطرة المخزنية باستمارة خاصة أعدتها الفنية.ونوهت صبري بأن تستعد قريباً لافتتاح معرض للقطع الأثرية المتميزة في المتحف الوطني برعاية رئيس الوزراء ووزير الثقافة، لاسيما التي تمت استعادتها من الخارج منذ العام 2022 ولغاية الآن، بمشاركة أقسام الاستلام والمخازن ومتابعة قسم الاسترداد، حيث تم تجهيزها للعرض بشكل نهائي.