جنايات كربلاء: السجن 7 سنوات بحق مدان ضبط بحوزته أختاماً مزورة

وذكر الاعلى في ورد لـ نيوز، أنه "ضبط بحوزة المدان أختاما متعددة مزورة بداءة ونماذج مزورة لقرارات المحكمة، وأختام تعود الى بعض القضاة".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩".