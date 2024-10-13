إعادة 4000 متسرب الى المدارس في محافظة المثنى

وقالت الوزارة في ورد لـ نيوز، إن "المديرية العامة للتربية في المثنى تمكنت من إعادة أربعة آلاف متسرب الى مقاعد الدراسة خلال ايام قليلة من اطلاق العودة الى التعليم بعد النزول الميداني الفاعل للفرق الجوالة في مركز واقضية ونواحي إضافة الى افتتاح (12) مركزاً لمحو الأمية وخمس مدارس للتعليم المُسرع".وأكدت الوزارة على "نجاح وانسيابية العودة إلى التعليم في جميع أنحاء بالتعاون مع رئيس الوزراء حيث تواصل الفرق الميدانية احصاء وتدوين ومعلومات المتسربين مع حث الأهالي على إعادة أبنائهم الى المدرسة في بادرة تسعى الى اقتلاع آفة الأمية من جذورها".