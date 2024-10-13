نقيب الصحفيين وسفير رومانيا يبحثان افاق التعاون الاعلامي والاقتصادي بين البلدين

نقابة الصحفيين ذكرت في ورد للسومرية نيوز، ان سفير رومانيا زار مقر نقابة الصحفيين العراقيين، مؤكدا ان نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية في لها دور مؤثر وفاعل محليا ودوليا مما يدعونا الى فتح افاق التعاون بين المؤسسات الاعلامية في كلا .من جهته، عبر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي عن سعاته لزيارة سفير رومانيا الى مقر النقابة وابدى استعدادها الى اقامة علاقات اعلامية وثقافية وتحقيق شراكة في هذا المجال مع المؤسسات الاعلامية في رومانيا الى جانب فتح افاق اوسع من التعاون التجاري والاقتصادي بين .ووجه اللامي خلال اللقاء الدعوة الى عدد من الصحفيين في رومانيا لزيارة والاطلاع على حملة البناء والاعمار والاستقرار الاقتصادي والامني التي يشهدها .