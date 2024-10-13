"تحتوي على انترنت وشاشة وتكييف".. افتتاح أول "مظلة انتظار" للنقل في بغداد (صور)

نيوز – محليات





افتتحت وزارة النقل، اليوم الاحد، أول مظلة انتظار حديثة للنقل الجماعي في بغداد، من أصل 24 موزعة على مناطق .

وقال وزير رزاق محيبس خلال حفل الافتتاح، إن "هذه المظلة هي الأولى من نوعها في العراق، حيث تتوافر بها مواصفات تكنولوجية متطورة"، مبينا ان "الوزارة تعتزم نصب عدد من المظلات على طول امتداد خطوط الجماعي في بالتنسيق مع امانة العاصمة، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تليق ببغداد الحبيبة، ولتوفير خدمة يستحقها أهالي بغداد".