قد يستغرق الامر شهرين!.. إجراءات "معقدة" تعرقل مسجل الشركات

وقال – وهو صاحب - للسومرية نيوز، ان مسجل الشركات الإلكتروني – دائرة تسجيل الشركات التابعة الى وزارة التجارة – ليس متوقف، لكن هناك إجراءات معقدة.وأضاف ان مسجل الشركات يكون الكتروني يعني حجز الاسم التجاري عبر منصة أور والامر لا يستغرق الامر يومين أو 3 أيام، لكن عند الذهاب من أجل إعطاء الأوراق المطلوبة اشطروا جلب محامي، مضيفا، عند ذهاب المحامي تم اعطاءه موعد (من أسبوع الى أسبوعين) ومن ثم تم اعطاءه موعد جديد للمحامي.وتابع انه تم كتاب الوديعة يوم 15 أب الماضي ولغاية لم تكتمل المعاملة (شهادة دون توقيع)، الى ان محامين يشتكون كثيرا من الإجراءات المعقدة والتأخير.