تحرك حكومي لاستكمال تعيينات جديدة

نيوز – محلي

أعلنت النيابية، اليوم الاحد، عن التحرك لاستكمال تعيين 150 ألف متعاقد.

وقال رئيس عطوان العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "وزارة بصدد استكمال إجراءات تعيين 150 ألف متعاقد"، مبينا ان "الوزارة أكدت تأمين السلة الغذائية وتخصيصات المحافظات والمشاريع". وتابع "ناقشنا مع وزيرة خلال استضافتها باللجنة إطلاق المشاريع المتعاقد عليها بـ2023"، لافتا الى انه "تم بحث إطلاق التخصيصات وتمويل صناديق الانفاق للمحافظات كافة".

