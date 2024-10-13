تضمنت ازالة 46 موقعاً.. القوات الأمنية تباشر باغلاق مصادر انبعاث رائحة الكبريت "صور"

نيوز – محلي

باشرت القوات الأمنية، اليوم الاحد، باغلاق مصادر انبعاث رائحة الكبريت في .

وقالت عمليات في ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من (جهاز الوطني، مديرية البيئة/بغداد)، بتنفيذ واجب غلق وازالة 46 موقعا لصهر المعادن "الكور" ضمن منطقة "بستان سامي" شرقي العاصمة".

وأضافت ان "ذلك جاء لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها وتسبب بتلوث بيئي لتلك المناطق".