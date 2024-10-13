التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، نتائج قبول الأوائل على من خريجي فروع الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2025/2024.





ووجهت الوزارة، الجامعات "ببدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".



وذكر للوزارة ورد لـ نيوز، انه "تضمنت النتائج قبول (2508) طالبا في الجامعات الحكومية بتخصصاتها الاكاديمية والتقنية حسب التخصص المناظر والقريب على وفق رغبتهم".ووجهت الوزارة، الجامعات "ببدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".