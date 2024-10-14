شوارع جيدة وأخرى مختنقة.. خارطة ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، المرور في شوارع صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر، حيث تشهد شوارع رئيسية ازدحامات طويلة ومتصلة كما في محمد القاسم، فيما تشهد مناطق أخرى ازدحامات قصيرة ومتقطعة، وأخرى مركزة ومتفرعة في الازقة كما يحصل في باب المعظم.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضة



وجسر الدورة



تقاطع دورة يوسفية مع المصافي



جسر وساحة الطابقين



تقاطع الدورة على السريع الجنوبي



قطر الندى السيدية وصولا لجسر الجادرية



القادسية لغاية ساحة الاحتفالات



أبو نؤاس وكرادة داخل باتجاه الجسر المعلق



سدة العرصات وشارع السندباد



ازدحامات متقطعة داخل الكرادة والعرصات



بن ومجسر الأمانة



الشيباني ومجسر العلوية



بور سعيد ومجسر فلسطين ومجسر قرطبة



دمشق ونفق العلاوي



14 رمضان



مجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب



جسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةوجسر الدورةتقاطع دورة يوسفية مع المصافيجسر وساحة الطابقينتقاطع الدورة على السريع الجنوبيقطر الندى السيدية وصولا لجسر الجادريةالقادسية لغاية ساحة الاحتفالاتأبو نؤاس وكرادة داخل باتجاه الجسر المعلقسدة العرصات وشارع السندبادازدحامات متقطعة داخل الكرادة والعرصاتبن ومجسر الأمانةالشيباني ومجسر العلويةبور سعيد ومجسر فلسطين ومجسر قرطبةدمشق ونفق العلاوي14 رمضانمجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطبجسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء