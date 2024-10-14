العراق يودع الاستقرار الجوي.. مفاجآت متنوعة في السماء ابتداء من الأسبوع المقبل

ومن المتوقع أن يتأثر بموجة برد تسبب انخفاضا في الحرارة لتلامس الـ25 مئوية في المناطق المكشوفة، وبين 15 و9 مئوية في المناطق الشمالية، ليبدأ الانخفاض في الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل.وقد تشهد مناطق شمال موجة امطار رعدية مع اول بوادر لتساقط الثلوج في الثسم خلال موجة الامطار الأسبوع القادم، فيما قد تشمل الامطار الشريط للانبار وبعض مناطق الوسط.ويؤكد راصدون جويون ان انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل، تستوجب لبس الملابس الشتوية ليلا والحذر من نزلات البرد.وتشير نماذج الطقس الأخرى الى ان في الثلث الأخير من الشهر وتحديدا بعد 27 أكتوبر، ستكون هناك حالة ممطرة بعد 10/27 على مناطق والغرب لكن التوقعات لاتزال متغيرة.لكن في حال ثبات التوقع وبتوقعات تبلغ 30%، فإن اخر مخرجات نماذج الطقس العالمية ومنها الكنترول الأوربي تؤكد تعرض مناطق مختلفة من شرق البلاد وجنوب شرقة لأمطار أعلى من المعدل خلال الثلث الأخير من هذا الشهر.