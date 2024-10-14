بعد مناشدات الأهالي.. تقييم اشعاعي وكشف موقعي لمنطقة الفلاحية في واسط

فرع الهيأة في قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناء على المناشدات الواردة من قبل عدد من المواطنين الساكنين في مركز قضاء الكوت منطقة الفلاحية 20 بوجود مرضية قامت الهياة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية فرع بإجراء تقييم بيئي من الناحية الاشعاعية للمنطقة.واضاف ان قراءات الاجهزة المحمولة الخاصة بقياس التلوث الإشعاعي أشارت الى إلى خلو المنطقة من التلوث الإشعاعي كما تم خلال العمل سحب نماذج تربة وتم إجراء الفحص المختبري لها بواسطة منظومة ايوديد الصوديوم وكذلك أشارت نتائج التحليل المختبري إلى عدم وجود مؤشر لأي تلوث الإشعاعي.