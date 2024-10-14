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حادث مأساوي في البصرة.. مصرع تلميذتين أمام مدرستهن

محليات

2024-10-14 | 09:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حادث مأساوي في البصرة.. مصرع تلميذتين أمام مدرستهن
4,040 مشاهدة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع تلميذتين؛ جراء حادث سير تعرضتا له في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "تلميذتين بعمر الـ9 سنوات، لقيتا مصرعهن اثناء عبورهن من أمام مدرسة الجوادين في الشافي شمال البصرة".

وأضاف، أن "المدارس في هذه المنطقة تخلو من وجود أية جسور للمشاة أمامها؛ لذلك تكررت حالات الحوادث في أيام الدوام".

في نيسان الماضي، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن ستة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة تبريد مجموعة من الأطفال في مدينة البصرة، في حادث تسبب بفاجعة في انحاء البلاد وجرى حينها اعلان الحداد.
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فاجعة

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