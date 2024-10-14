حادث مأساوي في البصرة.. مصرع تلميذتين أمام مدرستهن

وقال لـ نيوز، إن "تلميذتين بعمر الـ9 سنوات، لقيتا مصرعهن اثناء عبورهن من أمام مدرسة الجوادين في الشافي شمال البصرة".وأضاف، أن "المدارس في هذه المنطقة تخلو من وجود أية جسور للمشاة أمامها؛ لذلك تكررت الحوادث في أيام الدوام".في الماضي، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن ستة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة تبريد من الأطفال في البصرة، في حادث تسبب بفاجعة في انحاء البلاد وجرى حينها اعلان الحداد.