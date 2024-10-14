اصدار أول بطاقة وطنية خارج العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ومن خلال المتابعة المكثفة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفي خطوة تعد الأولى في تاريخ وزارة الداخلية العراقية، فقد تم إصدار اول بطاقة وطنية في سفارة بالعاصمة البريطانية لندن بعد ان تم افتتاح خاص بصدار البطاقات الوطنية هناك".وأضافت: "من المؤمل أن تقوم وزارة الداخلية بافتتاح عدد من مكاتب إصدار البطاقة الوطنية في من تباعاً لتقديم افضل الخدمات للعراقيين المتواجدين خارج البلاد".