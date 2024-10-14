في العراق.. إجراء 14 عملية لمصابين من لبنان

وقالت الوزارة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات رئيس محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الحسناوي بمتابعة وتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية لضيوف من لبنان الشقيق؛ اجرى فريق طبي من ابن الهيثم للعيون برئاسة مدير المستشفى الدكتور وليد حميد 14 عملية جراحية".

وأضاف البيان أن العمليات تضمنت "ترميم وتجميل العين والاجفان والوجه لضيوف المصابين من لبنان الشقيق في زين العابدين بكربلاء المقدسة وعلى مدى 14 ساعة متواصلة ولساعات متأخرة من الليل بالتعاون مع ملاكات زين العابدين ومستشفى خديجة عليهم السلام".



ونقل البيان عن مدير ابن الهيثم للعيون، قوله إنه "تم اجراء عمليات اخرى لزراعة القرنيات وقص السائل الزجاجي من قبل ملاكات ابن الهيثم".