رئيس الوزراء يوجه بتقليص الدوام الرسمي اليوم

ونشرت الصحيفة الرسمية خبرا تابعته نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني وجه بما يأتي :يكون موعد انتهاء الدوام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الحكومية الرسمية الاخرى كافة، لليوم الثلاثاء ، الموافق الـ15 من تشرين الحالي، عند الساعة الواحدة ظهرًا".واضاف ان "ذلك جاء من أجل إتاحة الفرصة الى الموظفين، لمؤازرة منتخبنا الوطني في مُباراته أمام المنتخب الكوري الجنوبي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم".