26 طريقا.. تنبيه للعراقيين: لا تسلكوا هذه الطرق

نيوز-محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حيث جاءت الازدحامات جيدة بعض الشيء في بعض المناطق، لكنها اصبحت مكثفة ومتفرعة في 26 طريقا ومجسرا.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



الدورة مزدحم محمد القاسم مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر الربيعي مزدحم مجسّر قرطبة مزدحم جسر صليخ مزدحم مجسّر مزدحم جسر البنوك مزدحم القناة مزدحم المشاتل باتجاه عنتر مزدحم جسر الشهداء مزدحم جسر السنك مزدحم جسر الجمهورية مزدحم السدة مزدحم السندباد مزدحم تقاطع المسبح مزدحم الجمعية مزدحم تقاطع المصافي مزدحم جسر الطابقين مزدحم القادسية باتجاه الخضراء مزدحمة مجسّر الربيع مزدحم جسر المهدية مزدحم طريق ابو نؤاس باتجاه جامعة النهرين مغلق بسبب أعمال الصيانة ابو غريب مزدحم تقاطع الرواد مزدحم دمشق مزدحم

