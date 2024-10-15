جنايات ذي قار: الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة في بقصد الحصول على منافع مادية".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 3 منه".