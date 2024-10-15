ما هي المدارس المشمولة بقرار تقليص ساعات الدوام اليوم؟

نيوز- محلي

أعلنت عدد من مديريات التربية شمول مدارسها بقرار الخاص بتقليص الدوام الرسمي، لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة كوريا الشمالية، فيما امتنعت مديريات أخرى من الشمول بالقرار وقررت اكمال الدوام .

وادناه مديريات التربية التي قررت شمول مدارسها بقرار تقليص الدوام والتي لم تشمل:

تربية البصرة تؤكد بأن حسب توجيه الدوام الظهري مشمول بالتقليص وانتهاء الدوام .

تربية النجف: تنوّه المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف إلى أن مدارس غير مشمولة بتقليص الدوام لهذا اليوم الثلاثاء.

تربية كربلاء تؤكد شمول المدارس الظهرية بتعطيل الدوام اليوم الساعة الواحدة ظهراً

تربية تؤكد شمول المدارس الظهرية بتعطيل الدوام اليوم الساعة الواحدة ظهراً

تربية بابل تؤكد شمول المدارس الظهرية بتعطيل الدوام اليوم الساعة الواحدة ظهراً

تربية ديالى: ننوه الى أن تقليص الدوام لهذا اليوم لم تتم الاشارة فيه الى الدوام الظهري للمدارس لذا لا يشمل دوام المدارس الظهري بالتقليص

كما اشارت تربية ديالى أيضا: نبين ان توجيه يشمل جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس بتعطيل دوامها بعد الواحدة ظهرا

تربية كركوك تؤكد شمول المدارس الظهرية بتعطيل الدوام اليوم الساعة الواحدة ظهراً.

تربية الرصافة الثالثة تعلن عدم شمول المدارس بتقليص الدوام

تربية صلاح الدين: يشمل تعطيل الدوام المسائي في مدارس كافة، دعماً لمنتخبنا الوطني

تربية الديوانية: نود اعلامكم بأن دوام اليوم ينتهي الساعة الواحدة، وأن دوام المدارس المسائية يعتبر عطلة.

فيما لم تعلن باقي مديريات التربية أي بيان حول شمول مدارسها بالقرار من عدمه.