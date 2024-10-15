زيدان يستقبل السفير البلجيكي ويبحثان التعاون القضائي بين البلدين

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جون لودوفيك دو لونو".وأضاف المجلس، أن "اللقاء بحث تعزيز القضائي والقانوني بين وبلجيكا".