جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس الاعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته ٩٨٤ غراما من مادتي الامفيتامين والكافيين المخدرتين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".